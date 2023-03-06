В Краснодаре школа на 1100 мест готова на 24%. Фото: Станислав Телеховец/krd.ru

В Краснодаре школа по улице Колхозной готова на 24%. Сейчас в учебном заведении выполняют монолитные работы и вертикальную планировку. Также ведут кладку стен и перегородок первого и второго этажей, устройство внутренних инженерных сетей.

- Школа строится в рамках нацпроекта «Образование». На нее обращают пристальное внимание жители и администрация края. Подрядчик взял на себя обязательство построить школу в этом году, и никаких оправданий быть не может, - сообщил заместитель главы Владимир Архипов.

Уточняется, что школа располагается на участке 2,5 га. В трехэтажном здании будет находиться более 60 кабинетов, библиотека с медиатекой, мастерские. Также внутри разместят буфет на 60 мест, музей, столовую на 450 мест, два актовых, тренажерный, малый и большой спортивные залы.

Кроме того, на территории вокруг школы построят спортивные площадки с прорезиненным покрытием.

На данный момент на объекте работают больше 170 рабочих и пять единиц техники.