Маленькие юнги пополнили ряды ушаковцев

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова

«Юнфлотовец» - этого почетного звания удостоились учащиеся 33-й школы города Новороссийска. 28 ребят были торжественно приняты в юнги Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. В Мраморном зале вуза второклассники произнесли главную клятву: «Верно и самоотверженно служить Отечеству, безупречно выполнять свои обязанности, почитать родителей и учителей, свято беречь честь школы».

В этот день в Ушаковке звучали поздравления и добрые напутствия от руководства вуза, «бывалых» курсантов, командиров. Торжественный вынос знамени, гимн России и особые ритуалы, которыми была наполнена встреча – все это наверняка надолго останется в памяти подростков, их родителей и учителей. А 6 марта второклассников пригласили в университет на празднование Дня мореходок.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова

- По сути, это наша сквозная воспитательная работа. Такие мероприятия, как сегодня - мощнейшая профессиональная ориентация для подрастающего поколения. Мы в дальнейшем сопровождаем ребят, приглашаем их для участия во всех наших олимпиадах и конкурсах. Это позволяет школьникам зарабатывать дополнительные баллы для поступления в вуз. Конечно же, ребята - постоянные гости на самых интересных университетских мероприятиях. Мы приглашаем отличников на 1 сентября, приходим к ним в гости, курсанты Морского колледжа берут шефство над самыми маленькими. Так что эта работа идет на пользу всем, - отметил проректор по молодежной политике ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова Сергей Панченко.

СШ №33 Новороссийска – одна из 12 ассоциированных школ Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова, расположенных на Кубани и в Крыму. Еще 4 школы сейчас рассматриваются в качестве кандидатов. Присоединиться к программе может любое среднее учебное заведение. Раньше университет принимал в морские кадеты учеников ассоциированных школ начиная с пятых классов. С 2018 года было принято решение начинать работу уже со второго класса.

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