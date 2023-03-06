В Краснодаре при пожаре в квартире погиб 73-летний пенсионер

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В Краснодаре ночью 6 марта вспыхнула квартира на улице Аверкиева. Соседи, увидев огонь, вызвали спасателей. После тушения пожара в одной из комнат было обнаружено тело 73-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

- Следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погиб местный житель. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следователи убедительно призывают всех соблюдать меры безопасности при обращении с огнем и осторожность при курении в жилых помещениях. Противопожарные датчики могут спасти вашу жизнь и ваших родных и близких.