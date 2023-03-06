На Кубани за сутки выявили 95 новых случаев заболевания COVID-19 Фото их архива КП

На Кубани за сутки выявили 95 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели 18 детей, самому младшему из которых – месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 38 человек, в Тимашевском районе - 12, в Армавире и Тбилисском районе - по восемь, в Новороссийске и Сочи - по пять. По два положительных результата получено в Горячем Ключе, Динском, Кущевском, Ленинградском муниципалитетах.

По одному пациенту прибавилось в Геленджике, Темрюкском, Павловском, Отрадненском, Новокубанском, Мостовском, Крымском, Красноармейском, Калининском, Ейском и Гулькевичском районах.

За сутки в регионе с выздоровлением выписали 15 пациентов.

- На амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 1379 человек, в стационарах - 299 пациентов, - уточнили в региональном минздраве.