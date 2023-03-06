В Сочи мужчину вытаскивали из зажатой машины в кювете

Спасатели, используя гидравлический инструмент, извлекли сочинца из автомобиля

В сочинском селе Верхнеармянское Лоо на улице Краснооктябрьской машина съехала с проезжей части автодороги в кювет. Водитель не смог справиться с управлением и врезался в бетонное ограждение. 31-летний мужчина не смог самостоятельно выбраться из машины. Спасателям пришлось выезжать на место ДТП.

- Спасатели, используя гидравлический инструмент, извлекли сочинца из автомобиля, в вакуумных иммобилизирующих носилках транспортировали пострадавшего к машине скорой помощи, передав врачам, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

По предварительному диагнозу, в результате ДТП мужчина получил перелом костей таза.