Казаки Кубани отправили 40 тонн гумпомощи в зону спецоперации

Краснодарский край на постоянной основе помогает участникам спецоперации.

Краснодарский край на постоянной основе помогает участникам спецоперации. Так, казаки Кубани только за недели смогли собрать 40 тонн гуманитарной помощи. Грузы уже отправила в зону СВО.

- В состав грузов входят теплая одежда, продукты питания, вода, технические средства, медикаменты и многое другое, что необходимо местным жителям и бойцам из Краснодарского края, – сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, казаки Пашковского станичного общества купили за свои деньги автомобиль «УАЗ Фермер». Казаки из Новороссийска собрали маскировочные сети, окопные печи, зимние сапоги, шланги, электропровода. Казаки из Армавира отвезли более 10 тонн гумпомощи для жителей Донбасса.