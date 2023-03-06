Застройка участка не должна превышать 65%.

Мэрия Сочи установила новые требования к формированию земельных участков под соцобъекты. Обновленные нормативы вступают в силу с 7 марта. К слову, застройка участка не должна превышать 65%. У каждого объекта должна быть парковая зона.

- Это необходимо, чтобы обеспечить больше свободного места для организации мест для прогулок и пространств для занятий спортом, – отметил директор департамента архитектуры и градостроительства Дмитрий Литвинец.

Ранее сообщалось, что новые отели в Сочи будут строить только с парковой территорией. К тому же, на курорте ограничили перепрофилирование санаториев в апартаменты.