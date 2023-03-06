В Сочи по нацпроекту ремонтируют улицу Самшитовую

На участке протяженностью более 700 метров специалисты фрезеруют изношенный слой асфальта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи продолжают ремонт улицы, которые ведут к социально значимым объектам. Ремонт осуществляется в рамках нацпроекта. Дорожное покрытие начали менять на улице Самшитовой. Дорога является подъездной к городской больнице №3.

- На участке протяженностью более 700 метров специалисты фрезеруют изношенный слой асфальта, устраняют просадки и обустраивают верхний слой покрытия. В завершение на объекте нанесут разметку и установят знаки, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте планируют отремонтировать 32 улицы до конца 2023 года.