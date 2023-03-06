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НовостиОбщество6 марта 2023 8:51

В Сочи по нацпроекту ремонтируют улицу Самшитовую

Дорога является подъездной к городской больнице №3
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На участке протяженностью более 700 метров специалисты фрезеруют изношенный слой асфальта

На участке протяженностью более 700 метров специалисты фрезеруют изношенный слой асфальта

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи продолжают ремонт улицы, которые ведут к социально значимым объектам. Ремонт осуществляется в рамках нацпроекта. Дорожное покрытие начали менять на улице Самшитовой. Дорога является подъездной к городской больнице №3.

- На участке протяженностью более 700 метров специалисты фрезеруют изношенный слой асфальта, устраняют просадки и обустраивают верхний слой покрытия. В завершение на объекте нанесут разметку и установят знаки, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте планируют отремонтировать 32 улицы до конца 2023 года.