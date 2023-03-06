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НовостиЭкономика6 марта 2023 9:15

Рост ВРП Кубани в январе составил 105,8%

Это на 3% больше прошлогоднего показателя
Светлана ОВДЕЙ
Рост ВРП Кубани в январе составил 105,8% Фото: admkrai.krasnodar.ru

Рост ВРП Кубани в январе составил 105,8% Фото: admkrai.krasnodar.ru

Рост ВРП Кубани в январе составил 105,8%. Об этом сообщил первый вице-губернатор Игорь Галась.

Как отметил замглавы региона, экономика Кубани в начале 2023 года показала значительный рост во всех отраслях.

- В большинстве случаев динамика превосходит среднероссийские параметры. В частности, рост валового регионального продукта оценен на уровне 105,8%, что больше на 3 процентных пункта января прошлого года. ВВП России по итогам января – 96,8%, - сказал Игорь Галась.

В январе индекс промышленного производства края составил 108,5%, АПК - 107,9%, строительства - 102,8%, транспортного комплекса 109,5%. Отмечается рост пассажирооборота в отраслях железнодорожного, автомобильного и водного транспорта.

Кроме того, вырос показатель реальной зарплаты – на 1,3%. Увеличилась покупательная способность, оборот розничной торговли - на 8,4%, общественного питания - на 5,7%.