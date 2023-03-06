На Кубани продолжает действовать запрет на работу иностранцев в ряде сфер Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжает действовать запрет на работу иностранцев в ряде сфер. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, постановление об ограничениях подписал губернатор Вениамин Кондратьев в июне 2022 года. Запрет на работу иностранцев коснулся 129 видов экономической деятельности.

В частности, запрещено привлекать иностранцев к работе в сферах добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, устранения загрязнений, торговли, ремонта авто и мотоциклов, транспортировки и хранения, общепита, недвижимости, образования, здравоохранения и социальных услуг.

- Запрет направлен на защиту национального рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан РФ, - отметил начальник управления по миграционным вопросам региональной администрации Александр Болдин.