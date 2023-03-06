Всех подозреваемых задержали Фото: кадр из видео

В Кореновске трое мужчин ограбили дом и напали на сожителя хозяйки. Подозреваемых задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В полицию обратилась жительница Кореновска. Женщина сообщали, что ночью в ее дом пробрались трое незнакомцев.

- Угрожая пистолетом, они нанесли телесные повреждения ее сожителю, ранив его, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

После этого мужчины вынесли деньги, ювелирные украшения, мобильные телефоны и скрылись. Ущерб от нападения превысил 430 тысяч рублей. Тем временем полицейские задержали подозреваемых.

Ими оказались двое жителей Абинского района 28 и 33 лет и 25-летний приезжий из Геленджика. Мужчин задержали по месту проживания и доставили на допрос. Здесь подозреваемые рассказали, что попали в дом, отжав створку пластикового окна. Забрав имущество, они уехали на автомобиле, который принадлежит одному из сообщников.

- Следственным отделом ОМВД России по Кореновскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, - сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Уточняется, что сейчас подозреваемые находятся под стражей.