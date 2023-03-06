Имущество женщины арестовано Фото из архива КП

В Краснодаре арестовали бывшего замдиректора застройщика за попытку похитить права на квартиры в недостроенном ЖК. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, с 2013 по 2015 год 66-летняя подозреваемая занимала должность замгендиректора ЗАО «Кларисса». Вместе с другими лицами она подготовила подложные документы, которые подтверждали ее права на 21 квартиру в недостроенном ЖК. После она передала бумаги в суд с заявлением о включении в реестр требований о передаче жилых помещений.

- Злоумышленница незаконно приобрела права на имущество кредиторов организации-застройщика в размере свыше 50 млн рублей. Однако получить и распорядиться похищенным подозреваемая не смогла, поскольку к тому времени у строительной фирмы отсутствовало имущество и денежные средства, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В настоящее время имущество женщины - несколько квартир и земельный участок – арестовано. Расследование уголовного дела продолжается.