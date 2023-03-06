Убытки ФК «Краснодар» в 2022 году составили 4,8 млрд рублей Фото: ФК «Краснодар»

Убытки ФК «Краснодар» в 2022 году составили 4,8 млрд рублей. Данные представлены в финансовой отчетности клуба.

В 2022 году выручка «Краснодара» снизилась на 5,6% - до 3,2 млрд рублей. А расходы клуба сократились на 28% - 3,24 млрд рублей.

Тем временем отмечено увеличение в «прочих расходах» клуба - на трансферы, солидарные выплаты агентам и штрафы, пишет «РБ Бизнес». Так, показатель вырос почти в три раза – до девяти млрд рублей.

Поступления в клуб в 2022 году составили 12,6 млрд рублей. Отмечается, что с 2019 года показатель не превышал 7,8 млрд рублей. А расходы на зарплату сократились с 3,8 млрд рублей до 2,67 млрд рублей. Около 10 млрд рублей ФК «Краснодар» заплатил за акции других предприятий.