Стоимость авиабилетов в Сочи вырастет в пять раз на майские праздники

В конце апреля цены вырастут до 15 тысяч рублей. Фото: Олег УМАРОВ

Жители России на майские праздники чаще всего уезжают в Сочи. Путешественники уже начали бронировать отели и билеты. Однако билеты на внутренние российские рейсы могут подорожать в мае в пять раз.

- В первую очередь это затронет популярные туристические направления, такие как Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Калининград и города входящие в состав Золотого кольца России, - рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, билет из Москвы в Сочи обычно стоил 3000 рублей. В настоящее время стоимость перелета составляет 6000 рублей. Однако уже в конце апреля цены вырастут до 15 тысяч рублей. К слову, в этом году не будет распродаж в последнюю минуту, которых люди обычно ожидают, отслеживая сайты авиа бронирований.