Завершено строительство здания цеха для производства парфюмерии. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре построили цех для производства парфюмерии. Он находится на улице имени Тюляева. Сейчас в здании идет внутренняя отделка помещений для производственных линий. Также устанавливается новое технологическое оборудование.

- Сейчас оборот предприятия составляет более 400 тонн. Это 3,8 миллиона единиц продукции ежегодно. Около 30 миллионов рублей в проект уже вложил инвестор. Объемы увеличатся с расширением производства и запуском новых линий. Планируется, что цех введут в следующем году, - сообщил начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий.

Уточняется, что в 2021 году краснодарское предприятие по выпуску натуральной парфюмерии и косметики подписало инвестсоглашение об открытии новых линий.

Кроме того, предполагается, что объем инвестиций составит более 80 миллионов рублей. Этот проект даст Краснодару дополнительно 50 рабочих мест.