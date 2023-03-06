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НовостиОбщество6 марта 2023 11:00

На Кубани впервые капитально отремонтируют более 1000 домов

На эти цели выделили шесть миллиардов рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Профильные органы должны строго контролировать работу подрядчиков

Профильные органы должны строго контролировать работу подрядчиков

На Кубани впервые капитально отремонтируют более 1000 домов до конца 2023 года. На эти цели выделили около шести миллиардов рублей. К слову, за пять лет в Краснодарском крае отремонтировали четыри тысчи объектов.

- Профильные органы должны строго контролировать работу подрядчиков, не допускать затягивания сроков, – заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на сегодняшний день в регионе привели в порядке 144 дома. Это 14% от плана. Работы завершили в Белоглинском, Выселковском, Крыловском, Новопокровском, Отрадненском и Павловском районах.