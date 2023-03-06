Профильные органы должны строго контролировать работу подрядчиков

На Кубани впервые капитально отремонтируют более 1000 домов до конца 2023 года. На эти цели выделили около шести миллиардов рублей. К слову, за пять лет в Краснодарском крае отремонтировали четыри тысчи объектов.

- Профильные органы должны строго контролировать работу подрядчиков, не допускать затягивания сроков, – заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на сегодняшний день в регионе привели в порядке 144 дома. Это 14% от плана. Работы завершили в Белоглинском, Выселковском, Крыловском, Новопокровском, Отрадненском и Павловском районах.