Школьникам Кубани расскажут об основах кибербезопасности

Кубанским школьникам расскажут об основах кибербезопасности. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанским школьникам расскажут об основах кибербезопасности во время «Урока цифры». Занятия Всероссийского образовательного проекта пройдут с 13 марта по 2 апреля.

- Сегодня школьники, пожалуй, самые активные пользователи интернета. Многие интересуются различными ИТ-направлениями. Ребята изучают робототехнику, программируют, занимаются 3D-моделированием. «Уроки цифры» помогают школьникам узнать о новых интересных цифровых компетенциях, - сообщил первый заместитель руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Денис Бережной.

Уточняется, что темой занятия станет «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы». Урок проведут от «Лаборатории Касперского» для учеников первых - одиннадцатых классов.