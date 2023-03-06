На Кубани разыскивают 22-летнего молодого человека. Фото: «ЛизаАлерт».

На Кубани больше недели разыскивают 22-летнего молодого человека. Он пропал 28 февраля 2023 года в Екатеринбурге и может находиться в Краснодарском крае.

- Молодой человек среднего роста – 162 сантиметров и худощавого телосложения. У него светло-русые волосы и серо-голубые глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Уточняется, что в день пропажи парень был одет в синюю куртку, такого же цвета джинсы, черные кроссовки и серую шапку.