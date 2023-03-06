Теперь автобус будет осуществлять движение без заезда на остановку «Старая Мацеста»

В Сочи автобус №3 перестанет останавливаться на «Старой Мацесте» с 6 марта. Данное решение приняли из-за низкого пассажиропотока. Автобус поменяет схему движения.

- Теперь автобус будет осуществлять движение без заезда на остановку «Старая Мацеста» и следовать до остановочного пункта «Санаторий Мацестинская Долина», - уточнили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, до остановки «Старая Мацеста» можно добраться на маршрутах № 29, 43, 120 и 121.