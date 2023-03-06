В Краснодаре вручили медали журналистам за Крымский мост

На медали - Крымский мост

Крымский мост называли стройкой века. Его возводили два года с 2016 по 2018 года. В течение года на стройке работали и журналисты: как краевых, так и федеральных изданий. А на открытие моста корреспонденты даже ночевали на месте, чтобы вовремя оповестить читателей о таком знаменательном событии.

И вот спустя пять лет президент России Владимир Путин отметил журналистов за их работу. В числе награжденных – кубанские корреспонденты.

Памятные медали «За строительство Крымского моста» передали бывшему журналисты «Комсомольской правде» - Кубань» Артему Гнатенко, фотокорреспонденту «Кубанских новостей» Юрию Ходзицкому, журналисту и фотографу филиала «Российской газеты» Татьяне Павловской и Владимиру Аносову, а также журналисту «Коммерсанта» Михаилу Волкодаву.