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НовостиОбщество6 марта 2023 12:41

Оперштаб Кубани опроверг информацию об угрозе ракетного авиаудара

Фейки распространяют в крае и приграничных регионах
Светлана ОВДЕЙ
Оперштаб Кубани опроверг информацию об угрозе ракетного авиаудара Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Кубани опроверг информацию об угрозе ракетного авиаудара Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Кубани опроверг информацию об угрозе ракетного авиаудара. Информацию активно публиковали в соцсетях и мессенджерах.

В сообщениях говорилось о том, что краю в крае возникла угроза авиаудара. Подобную информацию ранее распространяли в эфирах радиостанций, которые подверглись хакерской атаке.

- Аналогичные фейки рассылают и в приграничных регионах страны. Жителям рекомендуем проверять достоверность подобной информации на официальных ресурсах органов власти, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.