Оперштаб Кубани опроверг информацию об угрозе ракетного авиаудара Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Кубани опроверг информацию об угрозе ракетного авиаудара. Информацию активно публиковали в соцсетях и мессенджерах.

В сообщениях говорилось о том, что краю в крае возникла угроза авиаудара. Подобную информацию ранее распространяли в эфирах радиостанций, которые подверглись хакерской атаке.

- Аналогичные фейки рассылают и в приграничных регионах страны. Жителям рекомендуем проверять достоверность подобной информации на официальных ресурсах органов власти, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.