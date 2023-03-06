Мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП Фото: пресс-служба СУ СК РФ по республике Адыгея

В Адыгее осудят водителя, который насмерть сбил подростка и уехал с места ДТП. Расследование дела завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Авария произошла в декабре 2022 года. Так, 31-летний житель Краснодара проезжал на ГАЗ 3302 в ауле Козет Тахтамукайского района. Выехав на обочину, он сбил подростка. Не оказав помощи пешеходу, он скрылся с места ДТП.

Тем временем подростка с множественными травмами госпитализировали. Но спустя несколько дней он скончался. В это время полицейские установили личность водителя и задержали его. На допросе мужчина признал вину и рассказал обстоятельства ДТП.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой Тахтамукайского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея.