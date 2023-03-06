Курорты Кубани подготовили праздничные акции к 8 марта Фото: admkrai.krasnodar.ru

Курорты Кубани подготовили праздничные акции к 8 марта. Для посетителей парков развлечений, отелей, виноделен подготовили праздничную программу, скидки и подарки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, «Сочи Парк» с 8 по 12 марта подготовит тематические фотозоны и анимационные программы, уличный перформанс от флористов, мастер-классы по изготовлению медовых свечей и представления в дельфинарии. Уточняется, что женщинам предложат безлимитные развлечения по единому билету.

Сувенирные лавки предоставят скидку в 20% на все товары. А кафе и рестораны в честь праздника подготовят специальное меню.

В Абрау-Дюрсо 8, 11 и 12 марта можно отправиться на бесплатную прогулку по озеру на водном трамвайчике. Кроме того, жителям и гостям предложат экскурсию по Историческому комплексу «Абрау-Дюрсо», конные и пешие прогулки с гидом со скидкой до 50%. А в детском центре Abrau Junior и гастрономической школе «Абрау-Дюрсо» организуют творческие и кулинарные мастер-классы.

В Геленджике женщины с 4 по 12 марта могут бесплатно посетить «Сафари-парк». А в Новороссийске винодельня ART SORT проведет для гостей экскурсии, дегустации, мастер-классы по живописи вином и фотосессии.

На «Красной поляне» в Сочи с 3 по 2 марта пройдут концерты звезд российской эстрады, организуют шоу-программы, эколого-просветительские мероприятия, соревнования по горным лыжам и сноуборду. Кроме того, туристы смогут поучаствуют в женском покерном турнире и конкурсах. Как отмечают организаторы, в одном из них между участниками разыграют полет на вертолете.