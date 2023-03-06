В Анапе готовят к строительству три православных храмов. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе строят шесть православных храмов. На данный момент на учете в благочинии курорта находятся 17 приходов.

- Наша страна всегда была сильна своим духовным стержнем. Мы будем оказывать всестороннее содействие строительству новых православных храмов на анапской земле. Это важный элемент духовно-нравственного воспитания нашей молодежи, - сообщил мэр курорта Василий Швец.

Уточняется, что на данный момент в стадии строительства находятся объекты в Анапской, Гостагаевской, Чембурке, Цибанобалке, Виноградном и Супсехе. Еще три объекта находятся на стадии проектирования.

Кроме того, к началу строительства готов храм в Усатовой Балке.