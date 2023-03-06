Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 марта 2023 14:15

В Краснодаре полиция организовала проверку после обвала дороги в поселке Калинино

Происшествие произошло на улице Переяславской
Светлана ОВДЕЙ
Происшествие произошло в поселке Калинино Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Происшествие произошло в поселке Калинино Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре полиция организовала проверку после обвала дороги в поселке Калинино. Происшествие произошло утром 6 марта на улице Переяславской.

Так, на участке дороги произошел обвал грунта. В это врем на улице были припаркованы не менее двух автомобилей, которые частично провалились вместе с дорожным покрытием.

В настоящее время полиция проводит проверку.

- По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение, в том числе установлены причины повреждения дороги, а также приняты необходимые меры к должностным лицам, ответственным за ее содержание, - сообщил начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.