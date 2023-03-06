В Усть-Лабинском районе Кубани построят два газопровода высокого давления Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Усть-Лабинском районе Кубани построят два газопровода высокого давления. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, около 10,7 км сетей прокладывают по улицам Красной, Центральной и Южной в хуторе Свободном. Отмечается, что поучаствовать в программе газификации смогут жители 156 домов.

- Кроме того, еще 50 земельных участков, выделенных под ИЖС, а также клуб, школу и фельдшерско-акушерский пункт обеспечат технической возможностью для подключения газа, - сказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

Межпоселковый газопровод высокого давления построят к хутору Кубанский, Заречный, Огонек и центру детского отдыха «Тополек» в Некрасовском сельском поселении. Его протяженность составит 11,5 км. Отмечается, что это позволит построить распределительные сети и газифицировать 365 домов и около 870 человек.