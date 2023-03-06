В Анапы задержали вора благодаря системе видеонаблюдения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В баре Анапы мужчина украл из куртки посетителя 100 тысяч рублей. Подозреваемого задержали. Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель.
- Правоохранители установили местонахождение подозреваемого с помощью системы видеонаблюдения «Купол». Мужчину задержали и доставили в участок, где он дал признательные показания, - сообщили в отделе ОМВД России по Анапе.
Уточняется, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
На данный момент ему грозит до 5 лет лишения свободы.