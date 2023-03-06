Оборот предприятий потребсферы Кубани вырос на 26%

Оборот предприятий потребительской сферы Кубани увеличился почти на 26%. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Оборот предприятий потребительской сферы Кубани увеличился почти на 26%. Это подтвердил глава краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

– В январе 2023 года оборот предприятий потребсферы составил 404,7 млрд рублей. Это на 25,8% больше, чем за аналогичный период в 2022 году. Мы наблюдаем рост несмотря на введенные санкции, – рассказал Роман Куринный.

Согласно данным аналитиков, оборот розничной торговли в крае вырос на 8,4% и составил 180,9 млрд рублей. Оборот общественного питания показал рост на 5,7% и оборот в 7,8 млрд рублей. Также на 7,2% увеличился объем бытовых услуг - 9,2 млрд рублей.