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НовостиЗдоровье6 марта 2023 15:47

В малонаселенном ауле Сочи открылся офис врача общей практики

Жителям аула стали доступны обследования у ряда профильных врачей
Евгения ХАЛИКОВА
В Лазаревском районе Сочи начал работу новый офис врача общей практики. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Лазаревском районе Сочи начал работу новый офис врача общей практики. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В ауле Хаджико Лазаревского районе Сочи начал работу офис врача общей практики. Жителям аула стали доступны обследования у кардиолога, эндокринолога, невролога и терапевта, а также они могут сделать электрокардиографию, УЗИ или сдать анализы крови.

– Раньше, чтобы пройти необходимые обследования пациенты были вынуждены обращаться к городским врачам. Сейчас достаточно посетить новый офис врача общей практики, – рассказал главврач городской больницы №1 курорта Алексей Шевченко.

Планируется, что новое медицинское учреждение будет обслуживать более 2 тыс. человек, из них 470 детей.

Сейчас на Кубани работают 262 офиса врача общей практики. В 2023 году их станет на 14 больше.