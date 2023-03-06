Стартовал прием заявок на участие в краевом конкурсе качества «Сделано на Кубани»

Знак качества «Сделано на Кубани» присвоят товарам по итогам конкурса на 3 года. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае стартовал прием заявок на участие в XI краевом конкурсе в области качества. С 20234 года конкурс «Сделано на Кубани» будет проводиться раз год. А знак качества победителей, которым наградят отбора, сохранит свое действие на трехлетний срок. Принять участие могут все кубанские организации и предприниматели.

– Знак «Сделано на Кубани» был разработан, чтобы выделить из всего многообразия местные и безопасные товары. Главные требования к претендентам – их продукция должна качественной и произведенной на территории Кубани, – рассказал руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

Отбор претендентов будут проводить в трех номинациях: продовольственные и непродовольственные товары, а также товары производственно-технического назначения. По итогам отбора победители получат знак «Сделана на Кубани». Также для них станут доступы региональные меры поддержки: участие в торгово-закупочных сессиях, ярмарках, выставках, выделение продукции на полках магазинов и сниженные процентные ставки по кредитам. Сейчас знаком качества «Сделано на Кубани» отмечены 1057 товаров 274 производителей.