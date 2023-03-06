Сборная Кубани по дзюдо завоевала 52 медалей на первенстве Южного федерального округа

На первенстве Южного федерального округа по дзюдо кубанские спортсмены завоевали 52 медали. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Армавире прошло первенство Южного федерального округа по дзюдо. В соревнованиях приняли участие 458 спортсменов до 15 лет из восьми регионов России. В сборную Кубани вошли 164 человека. По итогам первенства у кубанцев 52 медалей, в том числе 15 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые.

– Поздравляю кубанских дзюдоистов с первыми местами в общекомандном зачете среди юношей и девушек на первенстве Южного федерального округа. Этот вид спорта активно развивается в 33 муниципалитетах региона. Более 12,6 тысяч человек занимаются дзюдо на базе 65 спортивных отделений, - вице-губернатор региона Александр Власов.

В командном зачете среди юношей лучшим стал Краснодарский край, на втором месте Республика Адыгея и замкнула тройку лидеров Республика Крым. Среди девушек Кубань также на первом месте, далее Ростовская область и Крым.