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НовостиОбщество6 марта 2023 16:34

На Кубани идет эстафета «100 памятных дней»

В образовательных организациях проводят уроки мужества и интерактивные уроки
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодарском крае продолжается эстафета «100 памятных дней». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае продолжается эстафета «100 памятных дней». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае продолжается эстафета «100 памятных дней». Третий год в школах, техникумах и вузах региона за три месяца до празднования Дня Победы проводят мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественный войны.

- Школьники и студенты участвуют во встречах с ветеранами, Героями Советского Союза и России. Также проходят спортивные соревнования, экскурсии и уроках мужества, - рассказали в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Тематические мероприятия, которые проводят в рамках краевой эстафеты «100 памятных дней», продлятся до 8 мая.