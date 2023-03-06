Почти 300 тысяч жителей Кубани оформили самозанятость в 2022 году

На Кубани план по количеству самозанятых перевыполнен в 7 раз. Фото: пресс-службы Заксобрания Кубани

На Кубани количество самозанятых в 2022 году выросло почти в два раза. Если в 2021 году такую форму оформления предпочли только 153 тысячи жителей регион, то уже через год их было почти 300 тыс. человек.

- Регион почти в семь раз перевыполнил годовой показатель. Планируется, что численность занятых в малом и среднем предпринимательстве к 2030 вырастет до 990 тыс. человек, - рассказал глава департамента инвестиций Краснодарского края Василий Воробьев.

Представители малого и среднего бизнеса в регионе могут пользоваться разнообразными мерами поддержки. В 2022 году Фонд микрофинансирования выдал более тысячи займов на сумму более 2,5 млрд рублей. Налоговые поступления от самозанятых жителей в бюджет региона в 2022 году вырос в 2,1 раза.