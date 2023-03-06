Более 52 тонн отсортированных отходов собрали в Белореченске

Сырье направляют на заводы по переработке сырья для повторного вовлечения в производственный оборот. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

С начала 2023 года в Белореченском районе собрали 52 тонны отсортированных отходов. Раздельным сбором и вывозом пластика с контейнерных площадок занимаются мусоровозы регионального оператора АО «Крайжилкомресурс».

– На территории Белореченского, Апшеронского и Горячеключевского районов установлено более 360 контейнеров для сортировки отходов. На территории трех муниципалитетов с начала 2023 года удалось собрать более 67 тонн пластика. Лидирует Белореченский район – 52 тонны, – рассказал вице-губернатор края Андрей Прошунин.

Весь собранный пластик увозят на межмуниципальный полигон, расположенный в Белореченском районе. Пластик проходит глубокую сортировку по разным видам – бутылка, флакон, канистра, ПЭТ и другие. Затем изделия направляют на заводы по переработке сырья.