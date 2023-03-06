В академии ФК «Сочи» занимаются футболом более 400 детей

В академии ФК «Сочи» занимаются более 400 футболистов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В созданной в 2022 году академии футбола при футбольном клубе «Сочи» занимаются спортом более 400 юных футболистов. Футбольная школа располагается в Адлерском районе курорта по улице Ленина. Академия располагается футбольными полями общей площадью 8 гектаров, которые передал город.

– В крае уделяется большое внимание спорту. В регионе строятся спортзалы, центры единоборств и плавательные бассейны. Важно дать детям возможность расти здоровыми и раскрыть свои таланты, – рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Обучение в академии для сочинских юношей и девушек бесплатное. Три начинающих футболиста академии уже провели тренировочные сборы с основной командой ФК «Сочи». В итоге один спортсмен вошел в состав команды и подписал профессиональный контракт.