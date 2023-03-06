Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 марта 2023 19:39

В Краснодаре из-за праздничного мероприятия 7 марта временно перекроют улицу Орджоникидзе

Водителей просят накануне освободить ближайшие улицы от личного транспорта
Евгения ХАЛИКОВА
6 марта с 22:00 освободят от припаркованного транспорта улицы в центре города. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

6 марта с 22:00 освободят от припаркованного транспорта улицы в центре города. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре 7 марта из-за краевого мероприятия в честь Международного женского дня будет перекрыта улица Орджоникидзе.

Для проведения краевого мероприятия с 6:00 часов до окончания мероприятия по улице Орджоникидзе от Красной до Красноармейской будет временно ограничено движение автомобилей, - сообщили в администрации Краснодара.

Накануне с 22:00 эвакуаторы начнут освобождать этот участок от припаркованного транспорта. В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства попросили водителей планировать свой маршрут с учетом этих обстоятельств.