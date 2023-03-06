В Краснодаре из-за праздничного мероприятия 7 марта временно перекроют улицу Орджоникидзе

6 марта с 22:00 освободят от припаркованного транспорта улицы в центре города. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре 7 марта из-за краевого мероприятия в честь Международного женского дня будет перекрыта улица Орджоникидзе.

Для проведения краевого мероприятия с 6:00 часов до окончания мероприятия по улице Орджоникидзе от Красной до Красноармейской будет временно ограничено движение автомобилей, - сообщили в администрации Краснодара.

Накануне с 22:00 эвакуаторы начнут освобождать этот участок от припаркованного транспорта. В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства попросили водителей планировать свой маршрут с учетом этих обстоятельств.