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НовостиОбщество6 марта 2023 20:48

Узнали, где будут отключения света в Сочи 7 марта 2023 года

Электроэнергии не будет в течение нескольких часов в период с 07:00 до 20:00
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи не будет света.

В Сочи не будет света.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи в связи с планово-предупредительным ремонтом жители нескольких десятков улиц останутся без электроэнергии. С 07:00 до 20:00 света не будет на улицах Туренко, Пархоменко, Кутузова, Ереванская, Тимошевская, Темрюкская, Владимировская, Восход, Абовяна, Невская, Волгоградская, Фадеева 30, Леселидзе, Джапаридзе, Космическая, Серебряная, Стартовая, Виноградная, Целинная, Плеханова.

- Это необходимо для предупреждения нарушений электроснабжения и поможет обеспечить надежное электроснабжение, - сообщили в электросетях Сочи.

Также, ограничения затронут жителей переулков Виноградный, Абовяна, Совхозный, Табачный, Грушовый. Будут лишены благ цивилизации и обитатели садовых товариществ «Предгорье», «Отдых» и «Омега».