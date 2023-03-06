Узнали, где будут отключения света в Сочи 7 марта 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи в связи с планово-предупредительным ремонтом жители нескольких десятков улиц останутся без электроэнергии. С 07:00 до 20:00 света не будет на улицах Туренко, Пархоменко, Кутузова, Ереванская, Тимошевская, Темрюкская, Владимировская, Восход, Абовяна, Невская, Волгоградская, Фадеева 30, Леселидзе, Джапаридзе, Космическая, Серебряная, Стартовая, Виноградная, Целинная, Плеханова.

- Это необходимо для предупреждения нарушений электроснабжения и поможет обеспечить надежное электроснабжение, - сообщили в электросетях Сочи.

Также, ограничения затронут жителей переулков Виноградный, Абовяна, Совхозный, Табачный, Грушовый. Будут лишены благ цивилизации и обитатели садовых товариществ «Предгорье», «Отдых» и «Омега».