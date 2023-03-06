Полиция Краснодара проводит проверку после того, как под двумя автомобиля провалилась дорога

Обвал грунта произошел на улице Переяславской. Фото: пресс-службы УМВД России по Краснодару.

В краснодарском поселке Калинино под двумя движущимися автомобилями провалилась дорога. Машины застряли в расщелине. Их владельцы обратились в правоохранительные органы с жалобами на некачественные дороги в микрорайоне.

- Назначена проверка. Эксперты оценят состояние дорожного покрытия и степень вины должностных лиц, ответственных за содержание дороги, - рассказал начальник пресс-службы городского УМВД России Артем Коноваленко.

По результатам будет принято законное процессуальное решение.