В Краснодаре отремонтируют улицу Спортивную

Фото: krd.ru

В Краснодаре отремонтируют дорогу на улице Спортивной. Работы проведут на участке в 300 метров от МОПР до Ипподромной.

- Это важный участок дороги — рядом Кубанский государственный технологический университет. Ежедневно по этой дороге проезжают сотни машин, - отметили в мэрии города.

Фото: krd.ru

На участке уже сняли старый слой асфальта. В сухую погоду рабочие уложат новый слой, а также заменят бордюры, отремонтируют тротуары.

В настоящее время в Краснодаре по нацпроекту ремонтируют улицы Таманскую, Кавказскую, Первомайскую, Думенко, Димитрова, Карякина, Орджоникидзе, Чернышевского и Шевченко в станице Елизаветинской.

Ознакомиться с полным перечнем участков, запланированных к ремонту в этапе нацпроекта 2023 года, можно на сайте администрации в специальном разделе.