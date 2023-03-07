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НовостиОбщество7 марта 2023 5:20

В Курганинске до конца 2023 года благоустроят парк имени Горького

Здесь появятся 12 тематических площадок
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дизайн-проект Курганинска стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году. До конца года в городе в современном стиле благоустроят парк имени Горького.

- При обновлении территорию сделают современной и комфортной. В парке появятся 12 тематических развивающих площадок, новый фонтан, «сад естествознания». Кроме этого, модернизируют зеленый кинотеатр, обновят танцевальную площадку, а также установят постаменты с памятниками и аттракционы, - сообщил в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

В прошлом году в конкурсе также победили Анапа, Апшеронск, Армавир и Славянск-на-Кубани. В общем кубанским городам выделили 430 млн рублей.