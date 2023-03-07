В Краснодаре начали строить школу на 825 мест по улице Константина Образцова

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В Краснодаре построят школу на улице имени Константина Образцова. Она будет рассчитана на 825 мест. Работы на месте уже ведутся, но с отставанием от графика.

- Пока есть еще время, чтобы наверстать упущенное. Эта неделя у нас для того, чтобы решить все принципиальные вопросы. Со следующей начнутся полноценные работы, - сказал заместитель главы города Владимир Архипов.

Школу в три этажа планируют достроить к следующему году, чтобы 1 сентября 2024 года она приняла первых учеников. В здании разместят 33 кабинета для учащихся с 1 по 11 классы, медицинский блок, спортивные и актовые залы, а также библиотеку, пищеблок. Во дворе оборудуют спортивные площадки.

Информацию обо всех строящихся и проектируемых социальных объектах можно посмотреть на сайте городской администрации.