На Кубани в преддверии 8 марта наградили женщин-педагогов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре в преддверии 8 марта съехались лучшие педагоги Кубани. Учителей, воспитателей и преподавателей наградили за профессионализм, также вручили знаки почетных наставников.

- Участие в мероприятии приняли педагоги из Краснодара, Белореченского, Новокубанского, Усть-Лабинского, Славянского и Кущевского районов. На встрече учителя обменяли знаниями внеурочных занятий, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Нагрудные знаки «Молодость и профессионализм» получили пять педагогов: замдиректора школы №68 Белореченска Мария Колесникова, старший воспитатель детсада №5 Кущевского района Наталья Гросс, педагог-психолог детского сада №108 Краснодара Татьяна Мирная, педагог дополнительного образования дома детского творчества «Созвездие» Краснодара Ирин Степанова и педагог-организатор центра дополнительного образования Славянска-на-Кубани Полина Козак.

Нагрудный знак «Почетный наставник» получили еще четыре педагога: учитель лицея №90 Краснодара Наталья Балагурова-Шемота, учитель школы №31 Белореченского района Елена Громова, старший воспитатель образовательного холдинга «Детство без границ» Усть-Лабинского района Наталья Осипенко и заведующая детским садом №7 Кущевского района Елена Дрижика.