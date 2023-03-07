Отели Сочи стали самыми востребованными по бронированию зимой

Средний чек зимой был на уровне 3 201 рубля за ночь Фото из архива КП

Туроператоры выяснили, где чаще всего бронировали отели зимой. Россияне выбирали курорты страны.

-Около 93% спроса пришлось на объекты размещения внутри страны, и 7% - на зарубежные города, сообщили в пресс-службе туроператоров.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», самым популярным городом для путешествия стала Москва. Средний чек в столице России составил 3819 рублей за ночь. На втором месте оказался Санкт-Петербург, здесь за одну ночь туристы платили 2 993 рублей. А замыкает тройку Сочи, где средний чек зимой был на уровне 3 201 рубля за ночь.