В расписание пригородного поезда в Сочи ввели еще одну остановку

Новое расписание ввели временно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 13 марта по 14 апреля изменяется график движения пригородного поезда на маршруте Лоо – Роза Хутор.

- Для повышения качества обслуживания пассажиров пригородному поезду №6101 Лоо – Роза Хутор отправлением со станции Лоо в 06:19 вводится стоянка на остановочной платформе Горный Воздух, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

Останавливаться на платформе Горный Воздух поезд будет в 06:23.

Подробную информацию о расписании можно узнать на сайте РЖД или по телефону 8-800-775-00-00.