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НовостиОбщество7 марта 2023 8:28

В расписание пригородного поезда в Сочи ввели еще одну остановку

Дополнительная стоянка будет работать в течение месяца
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Новое расписание ввели временно

Новое расписание ввели временно

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 13 марта по 14 апреля изменяется график движения пригородного поезда на маршруте Лоо – Роза Хутор.

- Для повышения качества обслуживания пассажиров пригородному поезду №6101 Лоо – Роза Хутор отправлением со станции Лоо в 06:19 вводится стоянка на остановочной платформе Горный Воздух, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

Останавливаться на платформе Горный Воздух поезд будет в 06:23.

Подробную информацию о расписании можно узнать на сайте РЖД или по телефону 8-800-775-00-00.