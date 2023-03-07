На Кубани за сутки COVID-19 заболели 206 человек, в том числе 26 детей

На Кубани за сутки выявили 206 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 206 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 26 детей, самому младшему из которых меньше месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, в Краснодаре заболел 71 человек, в Тихорецком районе - 25, в Ейском - 20, в Северском -11, в Кавказском, Тимашевском и Тбилисском - по 10. Восемь положительных результатов получено в Новороссийске, семь - в Сочи, пять - в Мостовском, по четыре - в Армавире и Приморско-Ахтарском районе, по три - в Курганинском и Новопокровском.

По два пациента прибавилось в Кореновском и Староминском муниципалитетах, по одному - в Геленджике, Абинском, Белореченском, Брюховецком, Динском, Красноармейском, Крыловском, Славянском, Темрюкском, Успенском и Усть-Лабинском районах.

За сутки в регионе с выздоровлением выписали 241 пациента.