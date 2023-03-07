В Сочи выпустили книгу о Почетных гражданах города

Игорь Сизов во время работой над книгой

В городе-курорте написали книгу «Почетные граждане Сочи». Об этом рассказал председатель Сочинской организации Союза журналистов России Игорь Сизов.

Книга состоит из очерков и эссе, посвященных всем 54 Почетным гражданам города. С предложением создать сборник материалов и увековечить биографии значимых для Сочи людей выступила администрация курорта.

Над книгой работали более 30 авторов. Это журналисты местных газеты, информационных порталов и радиостанций. Возглавлял процесс председатель Сочинской организации Союза журналистов России Игорь Сизов.

Руководитель организации подчеркнул, что авторский коллектив работал над проектом на добровольных началах. Книга, по их мнению, - подарок родному и любимому городу.

- Во время подготовки книги «Почетные граждане Сочи» работа приобрела общественной звучание, поскольку вызвала интерес у многих горожан. По предложению главы Сочи Алексея Копайгородского решено в этом году День города провести под знаком чествования Почетных граждан города. Всем в качестве подарка будет приготовлена новая книга. Ее получат либо Почетные граждане, либо их дети и внуки. В ближайшее время будет назначен главный режиссер будущего праздника, которому предстоит сделать театрализованную композицию по литературной основе книги, - добавил Игорь Сизов.

«Сочинский призыв»

По его словам, во время работы с архивами открылись интересные факты. Например, в 1942 году оборонять Сочи было уже некому. Поэтому мэр Алексей Белоус обратился за помощью к комсомольцам – юношам, которым на тот момент еще не было 18 лет. По закону призывать в армию их было нельзя.

Молодые люди сформировали отряд из 120 человек. Так называемый «Сочинский призыв» помог защитить город от немцев. Ожесточенные бои велись в районе Красной Поляны. Из отряда выжил только один человек - Геннадий Максимов.

Еще один интересный факт связан с Героем Советского Союза Иваном Поцелуевым. Долгие годы он был директором известного в народе «Поцелуевского гастронома», который до наших дней не сохранился.

Во время Великой Отечественной войны Иван Поцелуев был командиром группы из 18 бойцов, которая сражалась под Никополем и держала оборону высоты 167,3. В этом сражении из 18 человек выжили только трое.

Этому подвигу посвятили стихотворение «Нас оставалось только трое из 18 ребят». После на слова положили музыку и стихотворение стало песней «На безымянной высоте». Она исполняется в фильме «Тишина».