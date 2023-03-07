Возбуждено уголовное дело Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Сочи сотрудницу таможни обвиняют в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в феврале местный житель попросил подозреваемого помочь с оформлением таможенных документов для вывоза ранее ввезенной иномарки. Срок нахождения машины на территории Евразийского экономического союза был нарушен. Подозреваемый согласился помочь за крупную сумму. Он договорился со знакомой - 46-летней инспектором таможни – оформить документы за 170 тысяч рублей.

- Выступая в роли посредника во взяточничестве, фигурант сообщил обратившемуся к нему мужчине о необходимости передачи ему в качестве взятки сотруднице таможни 270 тысяч рублей, из которых 100 тысяч рублей являлись его вознаграждением за посредничество. Понимая, что действия подозреваемого носят незаконный характер, мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Днем 15 февраля в Адлерском районе подозреваемый получил 270 тысяч рублей, после чего его задержали. Фигурант согласился сотрудничать со следствием и вечером передал 170 тысяч рублей взятки таможенному инспектору. В этот момент ее задержали с поличным.

Сотруднице таможни предъявлено обвинение. В настоящее время она находится под стражей. Тем временем решается вопрос о мере пресечения подозреваемому посреднику в передаче взятки.

- В ходе следствия фигуранты будут проверены на причастность к совершению других эпизодов коррупционных преступлений. По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений, и сбор доказательственной базы, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.