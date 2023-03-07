В центре Краснодара 8 марта перекроют движение для проведения забега Фото: krd.ru

В центре Краснодара 8 марта частично перекроют движение. Водители не смогут проехать по нескольким участкам в связи с проведением забега Beauty Run. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 6:00 и до окончания мероприятия движение ограничат:

- по улице Красной от Постовой до Мира;

- по улице Пушкина от Красноармейской до Рашпилевской;

- по улице Советской от Красноармейской до Рашпилевской;

- по улице Комсомольской от Красноармейской до Рашпилевской.

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

Уточняется, что с 20:00 7 марта участки освободят от припаркованных автомобилей. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут.

Забег Beauty Run стартует 8 марта в 9:00. Девушки пробегут три км по улице Красной от улице Пушкина до улицы Мира. Зарегистрироваться для участия в забеге можно по ссылке.