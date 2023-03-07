В Ейске мужчина украл у знакомой 630 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Кубани украл у знакомой 630 тысяч рублей, хранившиеся под подушкой. Инцидент произошел в Ейске. 37-летний мужчина находился в гостях. Он забрал деньги, когда хозяйка дома немного отвлеклась.

- Через несколько дней, у той же женщины, злоумышленник попросил занять ему деньги. После отказа, он нанес ей несколько ударов, сорвал с шеи золотую цепочку и скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что похищенные деньги мужчина потратил по своему усмотрению, а цепочку сдал в ломбард.

На данный момент злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.