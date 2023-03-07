В Краснодаре осудят мужчину за убийство коллеги и повторную езду пьяным

Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

В Краснодаре осудят мужчину за убийство коллеги. Его также обвиняют в повторной езде в пьяном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в ночь на 18 ноября 2022 года. Обвиняемый арендовал комнату в доме на улице Одесской. По соседству с ним снимал жилье 36-летний мужчина из Брюховецкого района, с которым они были коллегами. В тот день обвиняемый зашел к соседу и увидел, что тот выпивает. Мужчина начал возмущаться, так как утром они должны были вместе выйти на работу. Возникший конфликт перерос в драку.

- Злоумышленник нанес потерпевшему не менее двух ударов кулаками по лицу, а также ударил ножом в бедро, повредив артерию. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Мужчина скрылся с места преступления. Позже, в ноябре 2022 года, обвиняемого задержали.

Как выяснилось во время расследования, в 2019 году мужчину привлекали к ответственности за вождение в пьяном состоянии в Туапсе. Повторно он сел за руль пьяным в ноябре 2021 года и был задержан.

Во время расследования обвиняемый находился под стражей. Уточняется, что он полностью признал вину.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.